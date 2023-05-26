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Росіяни обстріляли лікарню в Дніпрі, є поранені, — Лисак

26 травня 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли лікарню в Дніпрі, є поранені, — Лисак
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Фото: Telegram-канал Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Удар по Дніпру

Сергій Лисак повідомив деталі ракетного удару по адміністративному центру Дніпропетровської області.

Російська ракета влучила у один із медичних закладів Дніпра.

Наслідки удару

За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, унаслідок прильоту є постраждалі.

Щодо тяжкості поранень чи можливих жертв інформація уточнюється, наголосив Лисак.

Нагадаємо, раніше Лисак повідомив про те, що російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина була поранена на автозаправці, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

Додамо, що в ніч на 22 травня Росія масовано атакувала Дніпропетровщину та місто Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Удари були націлена на військові та інфраструктурні об’єкти міста. Повітряна тривога тривала близько трьох годин.

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