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Россияне обстреляли больницу в Днепре, есть раненые, — Лысак

26 мая 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли больницу в Днепре, есть раненые, — Лысак
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Фото: Telegram-канал Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Удар по Днепру

Сергей Лысак сообщил детали ракетного удара по административному центру Днепропетровской области.

Российская ракета попала в одно из медицинских учреждений Днепра.

Последствия удара

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, в результате прилета есть пострадавшие.

По поводу тяжести ранений или возможных жертв информация уточняется, подчеркнул Лысак.

Напомним, ранее Лысак сообщил о том, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. В Днепре один человек был ранен на автозаправке, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.

Добавим, что в ночь на 22 мая Россия массированно атаковала Днепропетровскую область и Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Удары были направлены на военные и инфраструктурные объекты города. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

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