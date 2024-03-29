Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области

Последствия российского обстрела. Фото архивное: ГСЧС

Российские оккупанты ночью, 29 марта, совершили массированную атаку по украинским городам, применив разные типы вооружения. Не обошла угроза и Ивано-Франковскую область. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.

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"Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", — подчеркнула Онищук.

По ее словам, на рассвете украинские защитники неба обезвредили воздушные цели.

Она поблагодарила силы ПВО за то, что они круглосуточно стоят на защите нашего спокойствия.

Пост Онищук. Фото: скриншот

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.