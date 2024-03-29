Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области
Российские оккупанты ночью, 29 марта, совершили массированную атаку по украинским городам, применив разные типы вооружения. Не обошла угроза и Ивано-Франковскую область. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.
Обстрел Ивано-Франковской области
"Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", — подчеркнула Онищук.
По ее словам, на рассвете украинские защитники неба обезвредили воздушные цели.
Она поблагодарила силы ПВО за то, что они круглосуточно стоят на защите нашего спокойствия.
Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.
Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
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