Россияне обстреляли пожарно-спасательную часть в Харьковской области: погибла женщина
Сегодня, 14 марта, российские военные обстреляли пожарно-спасательную часть города Волчанск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", — рассказал Синегубов.
Сегодня около 10:00 оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть города. Российский снаряд попал в гражданский автомобиль, в котором находилась 55-летняя женщина. Она погибла на месте.
Напомним, сегодня утром, 14 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв сегодняшнего обстрела Краматорска. Он заявил, что "государство-зло", российская федерация, обязательно понесет за это наказание.
Добавим, оккупанты сейчас выискивают новую тактику. Их главная цель — выявить местоположение украинской ПВО.