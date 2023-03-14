Россияне обстреляли пожарно-спасательную часть в Харьковской области: погибла женщина

Обстрел произошел сегодня утром

Сегодня, 14 марта, российские военные обстреляли пожарно-спасательную часть города Волчанск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", — рассказал Синегубов.

Сегодня около 10:00 оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть города. Российский снаряд попал в гражданский автомобиль, в котором находилась 55-летняя женщина. Она погибла на месте.

Напомним, сегодня утром, 14 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв сегодняшнего обстрела Краматорска. Он заявил, что "государство-зло", российская федерация, обязательно понесет за это наказание.

Добавим, оккупанты сейчас выискивают новую тактику. Их главная цель — выявить местоположение украинской ПВО.