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Росіяни обстріляли прикордонні громади Сумщини: ОВА повідомила про наслідки

6 квітня 2023 22:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти продовжують тероризувати жителів прикордонних громад Сумської області
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 6 квітня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області – Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Обстріли здійснювалися з різних видів зброї, є руйнування. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

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Наслідки обстрілів

Як зазначається у повідомленні, протягом доби на Сумщині зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання гранат за допомогою БПЛА. 

  • Середино-Будська громада: з території рф був артилерійський обстріл — дев'ять прильотів. Пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище. 
  • Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл — шість прильотів.
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів — вісім прильотів.
  • Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ (один приліт)  допомогою БПЛА. 
  • На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС — 10 пострілів. 
  • Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл — 11 прильотів.

Нагадаємо, 2 квітня на Сумщині російські окупанти обстріляли молоковоз, внаслідок чого водій та пасажирка загинули. Поліція розпочала розслідування.

Також нещодавно російські окупанти обстріляли місто Білопілля Сумської області. Вони здійснили удар керованою авіаційною бомбою.

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