Россияне обстреляли приграничные общины Сумщины: ОВА сообщила о последствиях

Оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничных общин Сумской области

Сегодня, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились разными видами оружия, есть разрушения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Читайте также:

Последствия обстрелов

Как отмечается в сообщении, в течение суток в Сумской области зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс гранат с помощью БПЛА.

Середино-Будская община : с территории рф был артиллерийский обстрел — девять прилетов. Поврежден ангар, два трактора, автомобиль и зернохранилище.

: с территории рф был артиллерийский обстрел — девять прилетов. Поврежден ангар, два трактора, автомобиль и зернохранилище. Глуховская община : с территории рф произведен артиллерийский обстрел — шесть прилетов.

: с территории рф произведен артиллерийский обстрел — шесть прилетов. Зноб-Новгородская община : россияне били из минометов — восемь прилетов.

: россияне били из минометов — восемь прилетов. Миропольская община : враг совершил сброс ВОГ (один прилет) с помощью БПЛА.

: враг совершил сброс ВОГ (один прилет) с помощью БПЛА. На территорию Белопольской общины россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.

россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов. Новослободская община: зафиксирован артиллерийский обстрел — 11 прилетов.

Напомним, 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.

Также недавно российские оккупанты обстреляли город Белополье Сумской области. Они нанесли удар управляемой авиационной бомбой.