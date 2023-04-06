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Россияне обстреляли приграничные общины Сумщины: ОВА сообщила о последствиях

6 апреля 2023 22:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты продолжают терроризировать жителей приграничных общин Сумской области
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились разными видами оружия, есть разрушения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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Последствия обстрелов

Как отмечается в сообщении, в течение суток в Сумской области зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс гранат с помощью БПЛА.

  • Середино-Будская община: с территории рф был артиллерийский обстрел — девять прилетов. Поврежден ангар, два трактора, автомобиль и зернохранилище.
  • Глуховская община: с территории рф произведен артиллерийский обстрел — шесть прилетов.
  • Зноб-Новгородская община: россияне били из минометов — восемь прилетов.
  • Миропольская община: враг совершил сброс ВОГ (один прилет) с помощью БПЛА.
  • На территорию Белопольской общины россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.
  • Новослободская община: зафиксирован артиллерийский обстрел — 11 прилетов.

Напомним, 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.

Также недавно российские оккупанты обстреляли город Белополье Сумской области. Они нанесли удар управляемой авиационной бомбой.

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