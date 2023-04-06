Россияне обстреляли приграничные общины Сумщины: ОВА сообщила о последствиях
Сегодня, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области – Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились разными видами оружия, есть разрушения.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Последствия обстрелов
Как отмечается в сообщении, в течение суток в Сумской области зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс гранат с помощью БПЛА.
- Середино-Будская община: с территории рф был артиллерийский обстрел — девять прилетов. Поврежден ангар, два трактора, автомобиль и зернохранилище.
- Глуховская община: с территории рф произведен артиллерийский обстрел — шесть прилетов.
- Зноб-Новгородская община: россияне били из минометов — восемь прилетов.
- Миропольская община: враг совершил сброс ВОГ (один прилет) с помощью БПЛА.
- На территорию Белопольской общины россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.
- Новослободская община: зафиксирован артиллерийский обстрел — 11 прилетов.
Напомним, 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.
Также недавно российские оккупанты обстреляли город Белополье Сумской области. Они нанесли удар управляемой авиационной бомбой.