Россияне начали снимать кино в оккупированном Мариуполе: детали

Здание в Мариуполе, которое уничтожили российские оккупанты. Фото: REUTERS/Pavel Klimov

Российские оккупанты начали снимать кино в Мариуполе. Лента под названием "2022" будет об "освобождении" города военными РФ.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что вчера, 20 апреля, Кальмиусский район Мариуполя слышал "игру" российских пулеметов и автоматов. По его словам, в городе было настолько громко, что зачищали чаты. Как оказалось, российские оккупанты решили снять кино.

"Следующее что для усиления ПТСР горожан? Взорвать Драм театр? Сбросить бомбу с самолета на роддом? Интересно, лицедеи понимают, что для нашего Мариупольского Сопротивления или "кары небесной Святого Хлопка" — они вполне обоснованная военная цель?", — пишет Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе, городе на юго-востоке Украины происходит разрушение домов оккупантами из России. Более 1350 зданий были повреждены или разрушены во время блокады, а разрушения продолжаются и после оккупации. Жители многоэтажного дома по проспекту Мира, 105 в Мариуполе сейчас страдают от действий оккупантов, которые начали сносить части дома, "вырезая" целые подъезды.

Также мы писали, что в Мариуполе большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Оккупанты возобновили тренировки на полигонах, боясь наступления ВСУ.

Добавим, в Мариуполе Донецкой области на месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе теперь просто пустыня. Российские оккупанты просто уничтожили город.