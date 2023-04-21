Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне начали снимать кино в оккупированном Мариуполе: детали arrow

Россияне начали снимать кино в оккупированном Мариуполе: детали

21 апреля 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне начали снимать кино в оккупированном Мариуполе: детали
Здание в Мариуполе, которое уничтожили российские оккупанты. Фото: REUTERS/Pavel Klimov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты начали снимать кино в Мариуполе. Лента под названием "2022" будет об "освобождении" города военными РФ.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Оккупанты снимают кино в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что вчера, 20 апреля, Кальмиусский район Мариуполя слышал "игру" российских пулеметов и автоматов. По его словам, в городе было настолько громко, что зачищали чаты. Как оказалось, российские оккупанты решили снять кино.

"Следующее что для усиления ПТСР горожан? Взорвать Драм театр? Сбросить бомбу с самолета на роддом? Интересно, лицедеи понимают, что для нашего Мариупольского Сопротивления или "кары небесной Святого Хлопка" — они вполне обоснованная военная цель?", — пишет Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе, городе на юго-востоке Украины происходит разрушение домов оккупантами из России. Более 1350 зданий были повреждены или разрушены во время блокады, а разрушения продолжаются и после оккупации. Жители многоэтажного дома по проспекту Мира, 105 в Мариуполе сейчас страдают от действий оккупантов, которые начали сносить части дома, "вырезая" целые подъезды.

Также мы писали, что в Мариуполе большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Оккупанты возобновили тренировки на полигонах, боясь наступления ВСУ.

Добавим, в Мариуполе Донецкой области на месте почти 30 многоэтажек в Приморском районе теперь просто пустыня. Российские оккупанты просто уничтожили город.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас