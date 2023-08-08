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Росіяни посилили обстріли Запорізького напрямку, — ОВА

8 серпня 2023 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни посилили обстріли Запорізького напрямку, — ОВА
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти посили обстріли Запорізької області. Так, за минулу добу, 7 серпня, зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Обстріли Запорізької області

Як відомо, окупанти завдали 105 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, зокрема, атаки здійснювались ракетами та БпЛА. 

Зазначається, що 87 артилерійських обстрілів зазнали території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

  • Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари — по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, чотири БпЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося вісім обстрілів з РСЗВ.

"В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим", — йдеться у повідомленні.

В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

Загалом, надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Є загиблі та поранені.

Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.

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