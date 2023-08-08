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Россияне усилили обстрелы Запорожского направления, — ОВА

8 августа 2023 10:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне усилили обстрелы Запорожского направления, — ОВА
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты посили обстрелы Запорожской области. Так, за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Как известно, оккупанты нанесли 105 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области, в частности, атаки осуществлялись ракетами и БпЛА.

Отмечается, что 87 артиллерийских обстрелов подверглись территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Лобкового и Плавней.

  • Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua
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Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары — по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, четыре БПЛА-атаки подверглись Гуляйполе и Гуляйпольскому, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью пришлось восемь обстрелов с РСЗО.

"В Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов извлекли тело погибшего 53-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим", — говорится в сообщении.

В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

В общей сложности поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.

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