Стало відомо, що ворог побудував біля кордону з Україною

Враг сконцентрировал большое количество систем ПВО. Фото: Wikimedia commons

В Белгородской области недалеко от города Новый Оскол россияне создали большую базу хранения боеприпасов. Для ее охраны враг усилил контроль, включая установку мощной системы противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"Вблизи Нового Оскола россияне создали новую военную базу. На ее территории враг сосредоточивает в большом количестве ракетно-артиллерийские боеприпасы", — сказал Селезнев.

При этом, отметил он, эта база находится на таком расстоянии от нашей границы, что имеющиеся технические средства в ВСУ не достанут до нее.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"К тому же вокруг этого арсенала создана многоуровневая система противовоздушной обороны, поскольку враг понимает нашу прямую заинтересованность в ликвидации такого рода объекта. Но это, думаю, только дело времени", — отметил Селезнев.

Что происходит на украинско-российской границе

Российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Напомним, вечером 30 марта в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.

Кроме того, недавно в российском Белгороде произошел взрыв газонасосной станции. Известно о повреждении самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.