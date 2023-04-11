Стало відомо, що ворог побудував біля кордону з Україною

Россияне усилили охрану одного из важных объектов вблизи украинской границы
В Белгородской области недалеко от города Новый Оскол россияне создали большую базу хранения боеприпасов. Для ее охраны враг усилил контроль, включая установку мощной системы противовоздушной обороны.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"Вблизи Нового Оскола россияне создали новую военную базу. На ее территории враг сосредоточивает в большом количестве ракетно-артиллерийские боеприпасы", — сказал Селезнев.
При этом, отметил он, эта база находится на таком расстоянии от нашей границы, что имеющиеся технические средства в ВСУ не достанут до нее.
"К тому же вокруг этого арсенала создана многоуровневая система противовоздушной обороны, поскольку враг понимает нашу прямую заинтересованность в ликвидации такого рода объекта. Но это, думаю, только дело времени", — отметил Селезнев.
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