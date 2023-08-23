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Росіяни посилюють оборону на півдні: аналітики назвали головну причину

23 серпня 2023 07:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни посилюють оборону на півдні: аналітики назвали головну причину
Армія РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупаційні війська стурбовані тим, що Сили оборони України змогли нещодавно просунутися у районі Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області. Через це суттєво прискорили будівництво та розширення оборонних укріплень. 

Про це йдеться в матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Відтак, за словами аналітиків, росіяни зосередили свою увагу поблизу Червоноселівки, що у Запорізькій області. 

"Супутникові знімки за листопад 2022, грудень 2022 та серпень 2023 показують, що російські війська за останній місяць помітно прискорили розширення оборонних укріплень поблизу Червоноселівки (38 км на південний захід від Великої Новосілки та 27 км від нинішньої лінії фронту) у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні. 

За словами українського полковника Петра Черника, зараз створені всі умови для того, щоб ЗСУ зайшли в Північне Приазов’я та знищили російські позиції на півдні України та в окупованому Криму. Він також заявив, що у районі Перекопського перешийка (Крим) окупанти також посилюють оборону. 

"Черник припустив, що російські війська не будували б додаткової оборони, якби були впевнені, що зможуть утримати свої позиції на Перекопському перешийку", — додає Черник. 

Про що це свідчить

Як стверджує начальник ГУР Кирило Буданов, в окупованому Криму окупанти створили невизначені "угруповання" в рамках підготовки контрнаступу ЗСУ. Розвідник запевняє, що такого раніше не спостерігали. 

"Будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку та створення чотирьох невизначених "угруповань" у Криму може свідчити про те, що російські війська дедалі більше стурбовані останнім українським просуванням на південному фронті", — додають аналітики. 

Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.

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