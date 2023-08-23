Россияне усиливают оборону на юге: аналитики назвали главную причину

Армия РФ. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска обеспокоены тем, что Силы обороны Украины смогли недавно продвинуться в районе Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области. Поэтому существенно ускорили строительство и расширение оборонных укреплений.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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По словам аналитиков, россияне сосредоточили свое внимание вблизи Червоноселовки, что в Запорожской области.

"Спутниковые снимки за ноябрь 2022, декабрь 2022 и август 2023 показывают, что российские войска за последний месяц заметно ускорили расширение оборонных укреплений вблизи Красноселовки (38 км юго-западнее Великой Новоселки и 27 км от нынешней линии фронта) в Запорожье", — говорится в сообщении.

По словам украинского полковника Петра Черника, созданы все условия для того, чтобы ВСУ зашли в Северное Приазовье и уничтожили российские позиции на юге Украины и в оккупированном Крыму. Он также заявил, что в районе Перекопского перешейка (Крым) оккупанты также усиливают оборону.

"Черник предположил, что российские войска не строили бы дополнительной обороны, будь уверены, что смогут удержать свои позиции на Перекопском перешейке", — добавляет Черник.

О чем это свидетельствует

Как утверждает начальник ГУР Кирилл Буданов, в оккупированном Крыму оккупанты создали неопределенные "группировки" в рамках подготовки контрнаступления ВСУ. Разведчик уверяет, что такого раньше не наблюдали.

"Строительство дополнительных оборонных укреплений в Запорожской области и на Перекопском перешейке и создание четырех неопределенных "группировок" в Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска все больше озабочены последним украинским продвижением на южном фронте", — добавляют аналитики.

Напомним, в российском инфопространстве жалуются на то, что части армии РФ, которая воюет на востоке Украины не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.

Также добавим, что в телефонном разговоре российский военный рассказал своему товарищу, что в РФ уже некого мобилизовать. Россиян не хватает для проведения очередной волны призыва.