Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скаржаться на нестачу техніки та низький моральний дух армії, — ISW arrow

Росіяни скаржаться на нестачу техніки та низький моральний дух армії, — ISW

22 серпня 2023 07:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни скаржаться на нестачу техніки та низький моральний дух армії, — ISW
Армія РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на Сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

Читайте також:

Армія РФ страждає від нестачі техніки

"Російський мілблогер стверджував, що російським військам, особливо 20-й загальновійськовій армії (Західний військовий округ) і 2-й загальновійськовій армії (ЦВО), які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки, що заважає їм використовувати техніку та ефективно діяти, знижує їх моральний дух", — йдеться у повідомленні. 

Підрозділи росіян, які діють на на південному напрямку скаржаться на нестачу катерів. Окрім цього, їм також не вистачає контрбатарейних можливостей. Це вони почали особливо відчувати після того, як звільнили генерал-майора Івана Попова на початку липня.

Командири ігнорують прохання 

Як додають аналітики, військове керівництво "постійно ігнорує" прохання військовослужбовців про надання техніки. Через це у солдатів складається таке враження, ніби вони "воюють зі своїми командирами". 

Це може свідчити про те, що Міноборони Росії не хоче, або не може вирішити ці проблеми, пов'язані з нестачею техніки, обладнанням та низьким моральним духом. 

Нагадаємо, до Курська та Брянської області РФ направила курсантів-розвідників. Не виключено, що вони на кордоні з Україною здійснюватимуть диверсії.

Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз