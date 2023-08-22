Росіяни скаржаться на нестачу техніки та низький моральний дух армії, — ISW
У російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на Сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.
Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.
Армія РФ страждає від нестачі техніки
"Російський мілблогер стверджував, що російським військам, особливо 20-й загальновійськовій армії (Західний військовий округ) і 2-й загальновійськовій армії (ЦВО), які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки, що заважає їм використовувати техніку та ефективно діяти, знижує їх моральний дух", — йдеться у повідомленні.
Підрозділи росіян, які діють на на південному напрямку скаржаться на нестачу катерів. Окрім цього, їм також не вистачає контрбатарейних можливостей. Це вони почали особливо відчувати після того, як звільнили генерал-майора Івана Попова на початку липня.
Командири ігнорують прохання
Як додають аналітики, військове керівництво "постійно ігнорує" прохання військовослужбовців про надання техніки. Через це у солдатів складається таке враження, ніби вони "воюють зі своїми командирами".
Це може свідчити про те, що Міноборони Росії не хоче, або не може вирішити ці проблеми, пов'язані з нестачею техніки, обладнанням та низьким моральним духом.
Нагадаємо, до Курська та Брянської області РФ направила курсантів-розвідників. Не виключено, що вони на кордоні з Україною здійснюватимуть диверсії.
Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.