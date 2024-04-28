Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло українців на окупованих територіях
Російські загарбники вирішили продавати незаконне відібране житло на тимчасово окупованих територіях. Ворог створив реєстр "безхазяйного" житла.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 28 квітня.
Продаж незаконно відібраного житла
Окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, які виїхали.
"Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", — розповів Федоров.
За його словами, окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.
Нагадаємо, російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.
Також загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.
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