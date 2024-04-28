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Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло українців на окупованих територіях

28 квітня 2024 20:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло українців на окупованих територіях
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники вирішили продавати незаконне відібране житло на тимчасово окупованих територіях. Ворог створив реєстр "безхазяйного" житла.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, які виїхали.  

"Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", — розповів Федоров.

За його словами, окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.

Також загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.

війна
росіяни
окупанти
Іван Федоров
окупація

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