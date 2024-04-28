Росіяни продаватимуть незаконно відібране житло українців на окупованих територіях

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники вирішили продавати незаконне відібране житло на тимчасово окупованих територіях. Ворог створив реєстр "безхазяйного" житла.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 28 квітня.

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Окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, які виїхали.

"Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки і квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", — розповів Федоров.

За його словами, окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники проводять обшуки в тимчасово окупованих містах Херсонської області. Йдеться про Скадовськ та Генічеськ.

Також загарбники планують масове вивезення підлітків з окупованих територій України до Росії. Їх хочуть відвезти на "екскурсії" до річниці завершення Другої світової війни.