Россияне будут продавать незаконно отобранное жилье украинцев на оккупированных территориях

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики решили продавать незаконно отобранное жилье на временно оккупированных территориях. Враг создал реестр "бесхозного" жилья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Продажа незаконно отобранного жилья

Оккупационные власти продолжают "отжимать" квартиры и дома выехавших жителей.

"Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам", — рассказал Федоров.

По его словам, оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики проводят обыски во временно оккупированных городах Херсонской области. Речь идет о Скадовске и Геническе.

Также захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят увезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.