Россияне будут продавать незаконно отобранное жилье украинцев на оккупированных территориях
Российские захватчики решили продавать незаконно отобранное жилье на временно оккупированных территориях. Враг создал реестр "бесхозного" жилья.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Продажа незаконно отобранного жилья
Оккупационные власти продолжают "отжимать" квартиры и дома выехавших жителей.
"Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам", — рассказал Федоров.
По его словам, оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы.
Напомним, российские захватчики проводят обыски во временно оккупированных городах Херсонской области. Речь идет о Скадовске и Геническе.
Также захватчики планируют массовый вывоз подростков с оккупированных территорий Украины в Россию. Их хотят увезти на "экскурсии" к годовщине завершения Второй мировой войны.
Читайте Новини.LIVE!