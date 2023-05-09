Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни псують українські паспорти на блокпостах в окупації arrow

Росіяни псують українські паспорти на блокпостах в окупації

9 травня 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни псують українські паспорти на блокпостах в окупації
Російські окупанти перевіряють документи на блокпосту. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Керівництво наказало їм робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Загарбники псують паспорти українців

У ЦНС розповіли, що таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. 

"Наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на ТОТ, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації", — йдеться у повідомленні.

До того ж в ЦНС зазначили, що спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Загарбники надають паспорту РФ статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб

Нагадаємо, примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії. Масово видаючи паспорти на окупованих територіях, Росія хоче продемонструвати буцімто "успіх вторгнення". 

Також ми писали, що раніше росіяни заявили, що у тимчасово окупованому Маріуполі вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Додамо, російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB