Росіяни псують українські паспорти на блокпостах в окупації

Російські окупанти перевіряють документи на блокпосту. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Керівництво наказало їм робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

"Наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на ТОТ, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації", — йдеться у повідомленні.

До того ж в ЦНС зазначили, що спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Загарбники надають паспорту РФ статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб

Нагадаємо, примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язувати" ці території до Росії. Масово видаючи паспорти на окупованих територіях, Росія хоче продемонструвати буцімто "успіх вторгнення".

Також ми писали, що раніше росіяни заявили, що у тимчасово окупованому Маріуполі вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Додамо, російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.