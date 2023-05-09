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Россияне портят украинские паспорта на блокпостах в оккупации

9 мая 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне портят украинские паспорта на блокпостах в оккупации
Российские оккупанты проверяют документы на блокпосту. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации на временно оккупированных территориях Украины. Руководство приказало им делать умышленные механические повреждения украинских паспортов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной администрацией россиян на временно оккупированных территориях Херсонской области.

"Сейчас московское руководство оккупантов давит на гауляйтеров и коллаборантов на ВОТ, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", — говорится в сообщении.

К тому же в ЦНС отметили, что наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель. Захватчики предоставляют паспорту РФ статус документа для выживания и решения наименьших социально-бытовых нужд

Напомним, принудительная раздача российских паспортов оказавшимся в оккупации украинцам является попыткой "привязывать" эти территории к России. Массово выдавая паспорта на оккупированных территориях, Россия хочет продемонстрировать якобы "успех вторжения".

Также мы писали, что ранее россияне заявили, что во временно оккупированном Мариуполе уже раздали местным жителям более 40 тысяч паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

Добавим, что российские оккупационные войска заставляют работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.

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