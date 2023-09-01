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Росіяни розкручують черговий фейк про нібито 400 тисяч загиблих воїнів ЗСУ

1 вересня 2023 13:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни розкручують черговий фейк про нібито 400 тисяч загиблих воїнів ЗСУ
Воїни ЗСУ в бою. Фото: Сухопутні війська Збройних Сил України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Пропагандисти Кремля сфабрикували відео про 400 тисяч загиблих українських військових. У поширеному ворогами відео повідомлялося, що "400 тисяч героїв вже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок".

Про це повідомив Центру стратегічних комунікацій.

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Російська пропаганда поширила фейковий ролик від мобільного оператора "Київстар". У ньому компанія нібито запустила "благодійну акцію": "відправ повідомлення зі словом "Дякую" на номер полеглих солдатів". У відео повідомлялося, що "400 тисяч героїв вже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок".

Наголошується, що зараз цей ролик нібито вилучений — оскільки Київ "ретельно намагається приховати правду".

В центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що це лише ворожий фейк, спрямований на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та спричинення громадського резонансу.

У компанії "Київстар" спростували причетність до цього ролику та закликали українців не поширювати фейкову інформацію. 

""Київстар" подає відповідну заяву до правоохоронних органів для виявлення, хто стоїть за цією аморальною кампанією та притягти винних до справедливої відповідальності", — йдеться в заяві мобільного оператора.

Раніше ми вже повідомляли, російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили в Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальних операцій ЗСУ не забарилась. 

Нагадаємо, Росія розганяє новий фейк щодо мобілізації в Україні — нібито Україна почала мобілізувати біженців за кордоном до лав ЗСУ. 

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