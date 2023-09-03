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Россияне развеселили соцсети "надежной" защитой своих Ту-95 от дронов

3 сентября 2023 21:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне развеселили соцсети "надежной" защитой своих Ту-95 от дронов
Спутниковые снимки русских бомбардировщиков. Фото: Tatarigami_UA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Саратовской области на аэродроме "Энгельс" оккупанты пытаются защитить свои бомбардировщики Ту-95, используя автомобильные шины. Вероятно, таким образом россияне защищают их от атак дронами.

Об этом сообщил блоггер Tatarigami_UA в Twitter.

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"Непревзойденные инновации"

"Будьте готовы, ведь россияне снова продемонстрировали непревзойденные инновации. Вы видите спутниковое изображение стратегического бомбардировщика ТУ-95, покрытого автомобильными шинами. По их словам, это должно защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников", — написал он.

Скриншот сообщения

В свою очередь пользователей соцсети рассмешила такая новость, и они высказали свое мнение по поводу такой защиты самолетов и поделились своими шутками.

Скриншот комментария
Скриншот комментария

Украинские общественные деятели тоже прокомментировали инновации россиян.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Атаки на российские аэродромы

В ночь с 29 на 30 августа на аэродроме в Пскове было шумно. Тогда ГУР провело операцию, в результате которой уничтожили два российских самолета Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько.

В ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, который двигался в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.

Напомним, ранее власти Курской области в РФ в очередной раз заявили о ночной атаке дронов на город Курчатов. Там заявили, что в этом городе расположена атомная электростанция.

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