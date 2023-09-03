Россияне развеселили соцсети "надежной" защитой своих Ту-95 от дронов
В Саратовской области на аэродроме "Энгельс" оккупанты пытаются защитить свои бомбардировщики Ту-95, используя автомобильные шины. Вероятно, таким образом россияне защищают их от атак дронами.
Об этом сообщил блоггер Tatarigami_UA в Twitter.
"Непревзойденные инновации"
"Будьте готовы, ведь россияне снова продемонстрировали непревзойденные инновации. Вы видите спутниковое изображение стратегического бомбардировщика ТУ-95, покрытого автомобильными шинами. По их словам, это должно защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников", — написал он.
В свою очередь пользователей соцсети рассмешила такая новость, и они высказали свое мнение по поводу такой защиты самолетов и поделились своими шутками.
Украинские общественные деятели тоже прокомментировали инновации россиян.
Атаки на российские аэродромы
В ночь с 29 на 30 августа на аэродроме в Пскове было шумно. Тогда ГУР провело операцию, в результате которой уничтожили два российских самолета Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько.
В ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, который двигался в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.
Напомним, ранее власти Курской области в РФ в очередной раз заявили о ночной атаке дронов на город Курчатов. Там заявили, что в этом городе расположена атомная электростанция.