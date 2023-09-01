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У мережі з‘явилося відео моменту ураження літака на аеродромі у Пскові

1 вересня 2023 18:25
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Валерія Пержун
редактор
У мережі з‘явилося відео моменту ураження літака на аеродромі у Пскові
Знищення літака на аеробазі у Пскові. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 29 на 30 серпня на аеродромі у Пскові було гучно. Тоді ГУР провело операцію, в результаті якої знищили два російські літаким Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька.

Кадрами знищення одного з літаків у мережі поділився громадський активіст Сергій Стерненко.

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Як повідомив Стерненко, спільно з Головним управлінням розвідки за донати українців вдалося закупити засоби ураження, які й знищили російські Іл-76. Загалом завдяки атаці на аеродром окупанти понесли збитків на майже 200 мільйонів доларів. 

"Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій Росії буде і далі вибухати!" — розповів активіст.

До того ж, як зазначив начальник ГУР, дрони, які атакували летовище у Пскові, були запущені з території РФ.

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки знищених літаків на аеродромі в Пскові.

Також Ігнат пояснив, чому було важливо знищити літаки Іл-76 у Пскові.

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