Армия РФ. Фото: росСМИ

В российском инфопространстве жалуются на то, что части армии РФ, которые воюют на Востоке Украины, не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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Армия РФ страдает от нехватки техники

"Российский милблогер утверждал, что российским войскам, особенно 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) и 2-й общевойсковой армии (ЦВО), действующим на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники, что мешает им использовать технику и эффективно действовать, снижает их моральный дух", — говорится в сообщении.

Подразделения россиян, действующих на южном направлении, жалуются на нехватку катеров. Кроме того, им также не хватает контрбатарейных возможностей. Это они стали особенно ощущать после того, как уволили генерал-майора Ивана Попова в начале июля.

Командиры игнорируют просьбу

Как добавляют аналитики, военное руководство "постоянно игнорирует" просьбу военнослужащих о предоставлении техники. Поэтому у солдат создается такое впечатление, будто они "воюют со своими командирами".

Это может свидетельствовать о том, что Минобороны России не хочет или не может решить эти проблемы, связанные с нехваткой техники, оборудованием и низким моральным духом.

Напомним, в Курск и Брянскую область РФ направила курсантов-разведчиков. Не исключено, что на границе с Украиной они будут осуществлять диверсии.

Также добавим, что в телефонном разговоре российский военный рассказал своему товарищу, что в РФ уже некого мобилизовать. Русских не хватает для проведения очередной волны призыва.