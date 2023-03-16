Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай
Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Луганском фронте. Однако захватчики не имеют успеха в области.
Об этом сообщил Сергей Гайдай.
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По словам Гайдая, "хлопки", которые были в течение последних дней, нарушили логистику врага. Российские военные испытывают проблемы с доставлением БК к позициям, однако это не является "артиллерийским голодом".
"Враг успеха в Луганской области не имеет, попытки прорыва в Белогоровке и на Кременском направлении закончилось для россиян потерями", — подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что на Луганском фронте неожиданно появились буряты, которых давно не было.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА, а именно Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия. Причины увольнения пока неизвестны.
Также мы писали, что наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя россия перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий. Российские силы добились лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта на Луганщине в течение последней недели, и украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территории.
Добавим, в ряде исправительных учреждений Луганской области оккупанты начали вербовать осужденных в оккупационную армию. А для мирных жителей россияне не открывают даже самые необходимые оккупационные администрации.