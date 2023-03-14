Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Сергій Гайдай

Російські окупанти не мають успіхів на Луганському напрямку. Війська рф штурмують українські позиції, однак воїни ЗСУ хоробро захищають територію.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У нас залишається все стабільно — стабільно важко, але повністю контрольовано Силами оборони. На Білогорівському напрямку ворог застосовує, крім артилерії різних калібрів, танків і мінометів, різного озброєння, ще й авіацію, намагається постійно атакувати позиції наших захисників. Така сама важка ситуація і на Кремінському, і на Сватівському напрямках, але успіхів ворог там не має. Ніяких просувань там суттєвих чи ще чогось немає. Не дивлячись на те, що величезну кількість кинули туди і особового складу, і техніки так само. За підтримки танків і БМП постійні штурми, але героїчно все наші захисники відбивають", — повідомив Гайдай.

За його словами, на фронті відчувається наявність величезної кількості окупантів. Військові рф втрачають за добу приблизно до роти бійців, однак не зменшують кількість хвиль наступу.

"Оці хвилі ідуть постійно одна за одною, для того, щоб все ж таки якось виснажити наших захисників, продавити і піти далі десь у бік або Харківської, або Донецької області. Але ще раз говорю — абсолютно міцно тримають позиції, не дивлячись на те, як би там важко не було, все повністю під контролем", — додав Гайдай.

Нагадаємо, російська окупаційна армія продовжує зазнавати втрат в Україні. Зокрема, зазнають значних втрат найманці російської приватної військової компанії "Вагнера".

Також ми писали, що російські військові на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків.

Додамо, в окупованій Кремінній на Луганщині зафіксоване різке збільшення випадків виселення місцевих жителів із власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної адміністрації за підтримки російських військових для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил росії.