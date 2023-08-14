У мережі з'явились супутникові знімки ремонту на Керченському мосту

Вид на Кримський міст, частина якого була пошкоджена. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

У мережі з’явилися нові супутникові знімки ремонту на Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Російської Федерацією. Росіяни намагаються відновити рух мостом.

Про це повідомляє Радіо Свобода Крим.Реалії.

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Супутникові знімки ремонтних робіт Керченського мосту

Зазначається, що відповідні супутникові знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року.

Супутниковий знімок Кримського мосту 30 червня. Фото: t.me/cxemu

Супутниковий знімок Кримського мосту 4 серпня. Фото: t.me/cxemu

Супутниковий знімок Кримського мосту 13 серпня. Фото: t.me/cxemu

Вибухи на Кримському мосту

Востаннє про атаки на Кримський міст повідомлялось 12 серпня. Тоді над мостом спостерігалася хмара диму після двох помічених вибухів у Керчі. Хоча деталі вибуху залишаються незрозумілими, представник Повітряних сил України Юрій Ігнат висловив припущення, що причини закриття мосту були серйозними.

Пожежа на кримському мосту 12 серпня 2023 року. Фото: росЗМІ

Згодом в Міністерстві оборони РФ намагалися запевнити, що ніякої загрози Кримському мосту немає. Загарбники заявили, що усі українські ракети було збито.

Росіяни так намагались довести, що все під контролем, що випадково "злили" місце розташування своєї протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж вони публікують відео, як вона працює.

Система ППО біля Кримського мосту. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, 12 серпня було знищено щонайменше один прогон.