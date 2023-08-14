У мережі з'явились супутникові знімки ремонту на Керченському мосту
У мережі з’явилися нові супутникові знімки ремонту на Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Російської Федерацією. Росіяни намагаються відновити рух мостом.
Про це повідомляє Радіо Свобода Крим.Реалії.
Супутникові знімки ремонтних робіт Керченського мосту
Зазначається, що відповідні супутникові знімки оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року.
Вибухи на Кримському мосту
Востаннє про атаки на Кримський міст повідомлялось 12 серпня. Тоді над мостом спостерігалася хмара диму після двох помічених вибухів у Керчі. Хоча деталі вибуху залишаються незрозумілими, представник Повітряних сил України Юрій Ігнат висловив припущення, що причини закриття мосту були серйозними.
Згодом в Міністерстві оборони РФ намагалися запевнити, що ніякої загрози Кримському мосту немає. Загарбники заявили, що усі українські ракети було збито.
Росіяни так намагались довести, що все під контролем, що випадково "злили" місце розташування своєї протиповітряної оборони біля Кримського мосту. До того ж вони публікують відео, як вона працює.
Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний розповів про наслідки вибухів біля Кримського моста. За його словами, 12 серпня було знищено щонайменше один прогон.