В Керчі лунають повторні вибухи 12 серпня

В Керчі лунають повторні вибухи
У Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунають повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи у Керчі
На кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити як у районі Кримського мосту піднялася стіна густого диму.
Повідомляється, що рух транспорту знову перекрили через півгодини після відновлення.
Реакція місцевих
За словами місцевих жителів, було чутно 4-5 вибухів. Вони сталися у районі Кримського мосту. Кажуть, що з переправою, нібито, все гаразд.
Реакція окупаційної влади
Як повідомляє гауляйтер Аксьонов, що у районі Керченського проливу російська ППО збила ракету.
Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту вже лунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.
За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала.
Також 12 серпня у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.