В Керчі лунають повторні вибухи 12 серпня

Повторні вибухи у Керчі. Фото: росЗМІ

У Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунають повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи у Керчі

На кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити як у районі Кримського мосту піднялася стіна густого диму.

Повідомляється, що рух транспорту знову перекрили через півгодини після відновлення.

Наслідки вибуху у Керчі. Фото: росЗМІ

Наслідки вибуху у Керчі. Фото: росЗМІ

Реакція місцевих

За словами місцевих жителів, було чутно 4-5 вибухів. Вони сталися у районі Кримського мосту. Кажуть, що з переправою, нібито, все гаразд.

Реакція місцевих жителів. Фото: скриншот

Реакція окупаційної влади

Як повідомляє гауляйтер Аксьонов, що у районі Керченського проливу російська ППО збила ракету.

Реакція Аксьонова. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту вже лунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.

За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала.

Також 12 серпня у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.