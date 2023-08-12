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В Керчі лунають повторні вибухи

12 серпня 2023 15:18
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Козюк Тетяна
редактор
В Керчі лунають повторні вибухи 12 серпня
Повторні вибухи у Керчі. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, лунають повторні вибухи. Рух транспорту на Кримському мосту знову перекрили. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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На кадрах, оприлюднених у мережі, можна побачити як у районі Кримського мосту піднялася стіна густого диму. 

Повідомляється, що рух транспорту знову перекрили через півгодини після відновлення. 

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Наслідки вибуху у Керчі. Фото: росЗМІ
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Наслідки вибуху у Керчі. Фото: росЗМІ

Реакція місцевих

За словами місцевих жителів, було чутно 4-5 вибухів. Вони сталися у районі Кримського мосту. Кажуть, що з переправою, нібито, все гаразд.

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Реакція місцевих жителів. Фото: скриншот

Реакція окупаційної влади

Як повідомляє гауляйтер Аксьонов, що у районі Керченського проливу російська ППО збила ракету. 

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Реакція Аксьонова. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту вже лунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили. 

За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала. 

Також 12 серпня у тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту. 

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