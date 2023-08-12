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Россияне в Крыму боятся морских дронов ВСУ

12 августа 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне боятся наступления ВСУ на Крым
Последствия взрывов у Крымского моста. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во временно оккупированном Крыму россияне готовят флот к противодействию украинским надводным дронам. Они обустраивают оборонительные позиции как на суше, так и на воде.

Об этом сообщили в Military Media Center.

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"Россияне пытаются обустроить больше позиций во временно оккупированном Крыму. Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе. Особенно такие мероприятия касаются пунктов базирования флота", — говорится в сообщении.

Подготовка флота

Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны оккупантов боятся украинских морских дронов, поэтому учатся противодействовать им.

Ранее уже писали, что оперативная ситуация в Черном море постепенно переходит на сторону Украины. Россия теряет свою позицию, которую пыталась продемонстрировать миру.

Напомним, около двух ночи 12 августа в оккупированном Крыму были слышны мощные взрывы. По данным местных пабликов, взрыв был достаточно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в районе Чауду.

В свою очередь, на Чонгаре понтономобили соорудили понтонную переправу между подбитыми автомобильным и железнодорожным мостами. Однако это не решило вопрос логистики россиян.

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