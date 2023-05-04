Росіяни вночі атакували Нікополь ракетами і дронами, є поранені

Наслідки удару по Нікополю. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Російські війська за допомогою артилерії та безпілотників завдали удару по Нікополю. Попри численні руйнування, постраждав унаслідок російського обстрілу лише один місцевий житель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі.

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Атака на Нікополь

Російські загарбники у ніч з 3 на 4 травня вкотре атакували місто Нікополь, яке розташоване на протилежному від окупованої території березі Каховського водосховища.

Для своєї атаки росіяни використали артилерійські потужності та дрони-камікадзе.

Наслідки обстрілу Нікополя

Фото: Telegram-канал Лисака

Наслідки удару

За попередніми даними, у Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків та дев’ять господарських споруд.

Також було пошкоджене одне із промислових підприємств у місті. Пожежу на цьому підприємстві оперативно погасили.

Внаслідок удару постраждав 32-річний мешканець Нікополя, якого довелося госпіталізувати.

Удар по Нікополю

Фото: Telegram-канал Лисака

Нагадаємо, упродовж учорашнього дня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Після цього під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину АТБ.

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд, де було поранено провідника.