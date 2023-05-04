У Херсоні зросла кількість жертв учорашнього обстрілу

Наслідки обстрілу Херсона 3 травня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Станом на ранок 4 травня кількість загиблих від російського обстрілу Херсона, що мав місце напередодні, зросла до 23-х. Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

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Загальна статистика

За словами Олександра Толоконнікова, кількість жертв російського обстрілу Херсона, що мав місце 3 травня, зросла до 23-х.

Поранених станом на ранок 4 травня — 46 осіб.

Загиблі у Херсоні

Серед тих, кого російські окупанти убили учора у Херсоні — головний лікар обласної лікарні.

Однією із останніх виявлених жертв російського удару є жінка 89 років, вона загинула у одній із багатоповерхівок.

Нагадаємо, упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.