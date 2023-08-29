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Россияне убили пятерых жителей Донбасса, четверо получили ранения

29 августа 2023 12:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне убили пятерых жителей Донбасса, четверо получили ранения
Военный возле разрушенного обстрела здания. Фото: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики 28 августа убили в Донецкой области пятерых мирных жителей. Еще четыре человека были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Великой Новоселке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", — написал Кириленко на своей странице в Telegram.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поскольку эти города находятся в оккупации. Россияне тщательно уничтожают все следы своих преступлений.

Состав с припасами в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА
Военный разговаривает с местным жителем. Фото: Донецкая ОВА
Пожар в результате российских обстрелов. Фото: Донецкая ОВА
Разрушенный обстрелами дом в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы рассказывали, что в понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. В результате вражеского обстрела количество жертв возросло.

Напомним, 27 августа, россияне обстреляли несколько общин Днепропетровщины и город Кривой Рог. Обошлось без погибших и пострадавших, однако есть значительные разрушения.

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