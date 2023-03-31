Россияне убили еще одного мирного жителя Бахмута, — ОВА

Последствия российских обстрелов в Донецкой области

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россия убила не менее 1438 жителей региона.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Жертвы среди гражданских

По информации Кириленко, за 30 марта россияне убили одного жителя Донетчины — в Бахмуте.

Еще шесть человек в области получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — добавил глава областной администрации.

Он также сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения россии в Донецкой области погибли 1438 гражданских жителей, еще 3313 получили ранения.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, под вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.

Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары из реактивным системам залпового огня.