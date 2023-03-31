Россияне убили еще одного мирного жителя Бахмута, — ОВА
За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россия убила не менее 1438 жителей региона.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
Жертвы среди гражданских
По информации Кириленко, за 30 марта россияне убили одного жителя Донетчины — в Бахмуте.
Еще шесть человек в области получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — добавил глава областной администрации.
Он также сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения россии в Донецкой области погибли 1438 гражданских жителей, еще 3313 получили ранения.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, под вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.
Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары из реактивным системам залпового огня.