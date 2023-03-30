Українські військові показали, як знищують бронетехніку окупантів у Донецькій області

Javelin

Українські військові 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як знищують техніку російських окупантів у Донецькій області. Для цього вони використовували "Javelin".

Відео опублікувала 36 ОБрМП.

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"Як джавелінщики 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського палять російську бронетехніку на Донеччині, то є справжнє мистецтво. Від захвату і пориву емоцій "відрив башти" у ворожих танків гарантований", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що протягом трьох діб українські прикордонники знешкодили вісім російських безпілотників. Вони вели розвідку позицій Сил оборони та намагалися скинути туди боєприпаси.

Додамо, бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе.