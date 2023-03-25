Россияне ударили артиллерией и дронами по Днепропетровщине, под огнем оказались две громады

Россияне систематически обстреливаютгромады Днепропетровской области

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Последствия атак

"Неспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", — отметил Лукашук.

По словам чиновника, в Синельниковском районе армия рф нанесла удар с тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.

"В обоих случаях — без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", — добавил глава облсовета.

Напомним, в субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли Часов Яр и Торецк Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Также ранее российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Фото иллюстративное/Николай Лукашук