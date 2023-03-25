Россияне ударили артиллерией и дронами по Днепропетровщине, под огнем оказались две громады
В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
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Последствия атак
"Неспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", — отметил Лукашук.
По словам чиновника, в Синельниковском районе армия рф нанесла удар с тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.
"В обоих случаях — без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", — добавил глава облсовета.
Напомним, в субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли Часов Яр и Торецк Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибшие.
Также ранее российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.
Фото иллюстративное/Николай Лукашук