Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Россияне ударили артиллерией и дронами по Днепропетровщине, под огнем оказались две громады arrow

Россияне ударили артиллерией и дронами по Днепропетровщине, под огнем оказались две громады

25 марта 2023 22:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне систематически обстреливаютгромады Днепропетровской области
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Читайте также:

Последствия атак

"Неспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", — отметил Лукашук.

По словам чиновника, в Синельниковском районе армия рф нанесла удар с тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.

"В обоих случаях — без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", — добавил глава облсовета.

Напомним, в субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли Часов Яр и Торецк Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибшие.

Также ранее российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Фото иллюстративное/Николай Лукашук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

22:30 Англия-Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

22:13 Уже сидят на чемоданах: мэр Мелитополя рассказал о настроениях среди окупантов

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

21:40 Крутоголов из "Дизель шоу" признался, чего боятся бывшие коллеги по проекту, сбежавшие из Украины

21:34 От снега до почти летних "плюсов": завтра украинцев ждет контрастная погода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:07Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Новина з відео

21:02 В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

20:42Украинские военные заявили о важном достижении в Бахмуте: подробности от CNN

20:27 Вдову Курта Кобейна вызвали дать показания на детекторе-лжи из-за самоубийства музыканта

20:21 Путин объявил о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси

Новина з відео

22:30 Англия-Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Новина з відео

21:07Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Новина з відео

21:02 В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

Новина з відео

19:38 Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Актуальное по теме

None 25 Март 22:30

Англия-Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

None 25 Март 22:13

Уже сидят на чемоданах: мэр Мелитополя рассказал о настроениях среди окупантов

None 25 Март 22:00

"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

None 25 Март 22:24

Крутоголов из "Дизель шоу" признался, чего боятся бывшие коллеги по проекту, сбежавшие из Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB