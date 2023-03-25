Російські війська обстріляли Часів Яр: є загиблі

Російські військові продовжують вбивати цивільних людей

У суботу, 25 березня, російські окупаційні війська обстріляли Часів Яр та Торецьк, Донецької області з артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Що відомо про ворожий обстріл

"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку.

Наразі детальна інформація з'ясовується.

Нагадаємо, упродовж останньої доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили. Росіяни обстріляли Краматорськ, та ще десятки населених пунктів в регіоні.

Окрім того, у ніч проти 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум три будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені