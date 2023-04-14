Вбити "Леопарда": як російські солдати готуються до зустрічі в бою з західним залізним звірем

Росіяни готуються до танкових дуелей. Фото: РосЗМІ

Командування російських окупаційних військ готує підлеглих за новою методикою до знищення під час наступу ЗСУ західних танків. Для цього у ворога створено низку спеціальних підрозділів і розроблено рекомендаційні посібники.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-Морських Сил Владислав Селезньов.

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"Росіяни вирішили діяти за принципом "все нове це — добре забуте старе часів Другої світової війни", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

З одного боку, пояснив він, вони готують танкові екіпажі для танкових дуелей за стандартною процедурою: вивчають тактико-технічні характеристики танків, їхні вразливі місця. А далі вони готують бойові розрахунки з кулеметників і снайперів, які повинні будуть "осліплювати" танки, стріляючи в їхні зовнішні оптичні прилади орієнтації, приціли тощо.

"Наскільки такі дії будуть ефективні — питання, оскільки ті ж самі снайпери ефективно працюють на невеликих дистанціях, а західні танки працюють на відстанях до п’яти кілометрів", — зазначив Селезньов.

Як росіяни готуються до оборони

Міністерство оборони російської федерації заявило про розробку посібників для боротьби з танками західного виробництва, які перебувають на озброєнні ЗСУ, включаючи Leopard.

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