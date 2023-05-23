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Росіяни вигадали справжню мету війни і вона не в Україні, — Подоляк

23 травня 2023 16:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росіяни вигадали справжню мету війни і вона не в Україні, — Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 23 травня, Михайло Подоляк прокоментував заяви Кремля, в яких йдеться, щоб не допустити "падіння Бєлгородської області". Він дав пораду владі РФ, що зробити, щоб було менш катастрофічно для них.

Про це інформує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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Михайло Подоляк повідомив, що Кремль нарешті сформулював мету "спеціальної військової операції". Пєсков заявив, що ціль РФ не допустити падіння Бєлгородської області.

"Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань — це Росія". Якщо серйозно, то саме час російському режиму замислитися над обʼєктивністю: що раніше залишите всі території України, то менш грандіозною катастрофою в Росії все закінчиться у фіналі", — написав радник голови Офісу Президента.

Нагадаємо, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього стосунку. Поява партизанського руху у такій тоталітарній державі, як Росія, була питанням часу.

Росіяни не змогли одностайно відреагувати на події у Бєлгородській області. Це означає, що ситуація застала їх зненацька.

Збройні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили про звільнення Козинки Бєлгородської області. Ці групи стверджують, що підтримують Україну та закликають мешканців прилеглих до кордону російських регіонів залишитися у безпеці у своїх будинках, уникаючи будь-яких конфліктних ситуацій.

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