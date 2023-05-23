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Россияне придумали настоящую цель войны и она не в Украине, — Подоляк

23 мая 2023 16:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россияне придумали настоящую цель войны и она не в Украине, — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 мая, Михаил Подоляк прокомментировал заявления Кремля, в которых говорится, чтобы не допустить "падения Белгородской области". Он дал совет властям РФ, что сделать, чтобы было менее катастрофически для них.

Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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Совет Подоляка

Михаил Подоляк сообщил, что Кремль наконец-то сформулировал цель "специальной военной операции". Песков заявил, что цель РФ не допустить падения Белгородской области.

"Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань — это Россия". Если серьезно, то самое время российскому режиму задуматься над объективностью: чем раньше оставите все территории Украины, то менее грандиозной катастрофой в России все закончится в финале", — написал советник главы Офиса Президента.

Напомним, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет этого непосредственного отношения. Появление партизанского движения в таком тоталитарном государстве как Россия было вопросом времени.

Россияне не смогли единогласно отреагировать на происходящее в Белгородской области. Это означает, что ситуация застала их врасплох.

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об увольнении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей близлежащих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.

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