Россияне придумали настоящую цель войны и она не в Украине, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

Сегодня, 23 мая, Михаил Подоляк прокомментировал заявления Кремля, в которых говорится, чтобы не допустить "падения Белгородской области". Он дал совет властям РФ, что сделать, чтобы было менее катастрофически для них.

Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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Совет Подоляка

Михаил Подоляк сообщил, что Кремль наконец-то сформулировал цель "специальной военной операции". Песков заявил, что цель РФ не допустить падения Белгородской области.

"Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "российской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань — это Россия". Если серьезно, то самое время российскому режиму задуматься над объективностью: чем раньше оставите все территории Украины, то менее грандиозной катастрофой в России все закончится в финале", — написал советник главы Офиса Президента.

Официальный #Кремль (устами Пескова) на пятнадцатый месяц полномасштабной войны наконец-то сформулировал цель «специальной военной операции»: не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2023

Напомним, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет этого непосредственного отношения. Появление партизанского движения в таком тоталитарном государстве как Россия было вопросом времени.

Россияне не смогли единогласно отреагировать на происходящее в Белгородской области. Это означает, что ситуация застала их врасплох.

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об увольнении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей близлежащих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.