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Росіяни вигадують новий план щодо ЗАЕС через попередження від світу, — Кулеба

4 липня 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни вигадують новий план щодо ЗАЕС через попередження від світу, — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія отримала чіткі сигнали від світу про неприпустимість її планів підірвати Запорізьку АЕС. Тепер через це окупанти вигадують новий план дій. 

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. 

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Кулеба вважає, що РФ отримала сигнал не лише від традиційних друзів та партнерів України, а й від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в цьому конфлікті. 

За його словами, найголовніше те, що Україна довела світові підступні та терористичні плани росіян.

"Тобто тепер їм набагато складніше буде його реалізовувати. Я думаю, що вони його вже переписують, вигадують якийсь новий план. Я не менш переконаний, що наша розвідка здобуде і його, і теж ми його витягнемо на світ білий", — наголосив очільник МЗС. 

Нагадаємо, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Також ми писали, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ розцінюватиме ймовірний підрив ЗАЕС російськими окупантами як застосування ядерної зброї проти мирних людей. Він додав, що дії окупантів непередбачувані, що доводить підрив ними Каховської ГЕС.

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