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Россияне придумывают новый план по ЗАЭС из-за предупреждения от мира, — Кулеба

4 июля 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне придумывают новый план по ЗАЭС из-за предупреждения от мира, — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия получила четкие сигналы от мира о недопустимости ее планов взорвать Запорожскую АЭС. Теперь из-за этого оккупанты придумывают новый план действий.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Кулеба считает, что РФ получила сигнал не только от традиционных друзей и партнеров Украины, но и других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в этом конфликте.

По его словам, самое главное, что Украина доказала миру коварные и террористические планы россиян.

"То есть теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на свет белый", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что на фоне предполагаемого российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир будет расценивать возможный подрыв ЗАЭС российскими оккупантами как применение ядерного оружия против мирных людей. Он добавил, что действия оккупантов непредсказуемы, что доказывает подрыв ими Каховской ГЭС.

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