Селезньов: росіяни випробували на Півдні України нову зброю

Українська сторона намагається офіційно не помічати проблеми

Російські окупаційні війська в Одеській області використали новітній вид зброї. Ворог здійснив атаку важливого інфраструктурного об'єкта з використанням морських дронів-камікадзе.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Дуже дивною стала атака росіян з використанням морського безпілотника по мостовій переправі через Дністровську затоку під Одесою", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, з одного боку, представники військово-цивільної адміністрації Одеської області цього не підтверджують, а з іншого боку, генерал Залужний, спілкуючись зі своїм американським колегою Марком Міллі, звернув увагу на використання росією морських дронів-камікадзе.

"Це, безумовно, дуже тривожний дзвоник, оскільки поруч зерновий коридор працює, російська сторона виступає в ньому стороною-гарантом безпеки, але тим не менше запускає по інфраструктурному об'єкту дрони-камікадзе", — зазначив військовий експерт.

Атака переправи в Одеській області

Як атакує російська армія

Російські окупаційні війська поступово відходять від шаблонного застосування по Україні свого ракетного арсеналу. Перед тим, як почати ракетну атаку агресор вивчає розташування українських систем протиповітряної оборони.

Як розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, ворог адаптується до умов, які склалися, та ефективності української ППО по відбиттю атак. Тому він, як і раніше, намагається перевантажити нашу систему, останнім часом не використовує безпілотники, а перейшов на повітряні кулі. Або ж накопичує засоби для масованих атак комбінованих атак у майбутньому. Наприклад, на 23-24 лютого, як говорить українське військово-політичне керівництво.

На минулому тижні фахівці російської окупаційної армії почали застосовувати новий спосіб для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог пристосував повітряні кулі.

