Поблизу кордону: у двох областях ворог створює військові табори

Українські Сили оборони готові до несподіванок

У двох наближених до України російських областях спостерігається налагодження військової інфраструктури. Вона може бути використана для розміщення великого армійського контингенту.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"На території Воронезької та Курської областей спостерігається розгортання польових таборів військ ворога", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Він зазначив, що з великою долею вірогідності можна передбачити, що на фондах цих таборів будуть розгортатися ударні угруповання, сформовані з російських мобілізованих.

Водночас Селезньов зауважив, що через те, що будь-яка концентрація ворожих військ відслідковується українською розвідкою, відповідно, переміщення та наповнення цих таборів без уваги не залишиться, а Сили оборони вживатимуть заходів для нейтралізації загрози.

Що відбувається на кордонах України

Російські окупаційні війська розпочали активні наступальні дії на декількох напрямках. Однак їхні зусилля практично не приносять їм успіху через низку причин: неналежні підготовку, забезпечення та взаємодію особового складу.

Британські військові аналітики зазначають, що російське командування не знає, якій ділянці фронту надати перевагу.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував великі події на річницю російського вторгнення.

За його словами, росія назавжди запам'ятає цей день.