Селезнев: россияне опробовали на Юге Украины новое оружие

Россияне испытали в Одесской области новый тип оружия
Российские оккупационные войска в Одесской области использовали новейший вид оружия. Враг совершил атаку важного инфраструктурного объекта с использованием морских дронов-камикадзе.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Очень странной стала атака россиян с использованием морского беспилотника по мостовой переправе через Днестровский залив под Одессой", — сказал Селезнев.
По его словам, с одной стороны, представители военно-гражданской администрации Одесской области этого не подтверждают, а с другой стороны, генерал Залужный, общаясь со своим американским коллегой Марком Милли, обратил внимание на использование россией морских дронов-камикадзе.
"Это, безусловно, очень тревожный звонок, поскольку рядом зерновой коридор работает, российская сторона выступает в нем стороной-гарантом безопасности, но тем не менее запускает по инфраструктурному объекту дроны-камикадзе", — отметил военный эксперт.
Как атакует российская армия
Российские оккупационные войска постепенно отходят от шаблонного применения в Украине своего ракетного арсенала. Перед тем, как начать ракетную атаку, агрессор изучает расположение украинских систем противовоздушной обороны.
Как рассказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых, враг адаптируется к сложившимся условиям и эффективности украинской ПВО по отражению атак. Потому он по-прежнему пытается перегрузить нашу систему, в последнее время не использует беспилотники, а перешел на воздушные шары. Или накапливает средства для массированных атак комбинированных атак в будущем. К примеру, на 23-24 февраля, как говорит украинское военно-политическое руководство.
На прошлой неделе специалисты российской оккупационной армии начали применять новый способ выявления украинских систем противовоздушной обороны. Для этого враг приспособил воздушные шары.