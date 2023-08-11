Росіяни вивезуть вчителів з ТОТ для участі у пропагандитському форумі у Москві

Школярі в РФ. Фото: росЗМІ

Країна-терористка Росія продовжує пропагандитську діяльність на тимчасово окупованих територіях. Відтак, восени окупанти планують вивезти до РФ вчителів для участі у спеціальному форумі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Форум для вчителів у РФ

Повідомляється, що так званий форум відбудеться у жовтні в Москві. Участь у ньому візьмуть близько 3 тисяч педагогів. Організатором заходу є російське міністерство просвіти.

Відомо, що на форумі виступить російський диктатор Путін та низка пропагандистів.

"Учасники мають отримати методички з "патріотичного виховання молоді", тобто інструкцію з промивання мізків дітям", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти намагаються змінити історію. Вони хочуть запровадити у місцевих навчальних закладах нові підручники, де нібито розповідається "новітня історія".

Також ми писали, що на ТОТ ворог продовжує підготовку до так званих виборів. Аби збільшити кількість прихильників "усього російського", окупанти змушують бюджетників писати заяви на вступ до партії "Єдина Росія".