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Россияне вывезут учителей из ВОТ для участия в пропагандитском форуме в Москве

11 августа 2023 18:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне вывезут учителей из ВОТ для участия в пропагандитском форуме в Москве
Школьники в РФ. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия-террорист продолжает пропагандитскую деятельность на временно оккупированных территориях. Следовательно, осенью оккупанты планируют вывезти в РФ учителей для участия в специальном форуме.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что так называемый форум состоится в октябре в Москве. Участие в нем примут около 3 тысяч педагогов. Организатором мероприятия является российское министерство просвещения.

Известно, что на форуме выступят российский диктатор Путин и ряд пропагандистов.

"Участники должны получить методички по "патриотическому воспитанию молодежи", то есть инструкцию по промыванию мозгов детям", — говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты пытаются изменить историю. Они хотят ввести в местные учебные заведения новые учебники, где якобы рассказывается "новейшая история".

Также мы писали, что на ВОТ враг продолжает подготовку к так называемым выборам. Чтобы увеличить количество поклонников "всего российского", оккупанты заставляют бюджетников писать заявления на вступление в партию "Единая Россия".

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