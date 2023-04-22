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Россияне ночью нанесли авиаудар по Черниговщине

22 апреля 2023 10:24
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне ночью нанесли авиаудар по Черниговщине
Российский военный самолет Су-35. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российская авиация ночью обстреляла приграничье Черниговской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Что известно

"Около 01:35 зафиксирован один взрыв (вероятно, управляемая авиабомба, запущенная с самолета врага "Су-35") в районе населенного пункта Орликовка", — говорится в сообщении.

При этом о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что российские вооруженные силы имеют большой запас авиационных бомб, которые могут быть модифицированы в управляемые бомбы быстрее и дешевле, чем производство ракет.

Также ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по мосту через реку Судость возле села Гремяч в Черниговской области.

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