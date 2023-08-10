Росіяни з артилерії обстріляли Херсонщину: є поранені

Наслідки обстрілу Херсона 7 серпня. Фот: Telegram/Олександр Прокудін

У четвер, 10 серпня, російські терористи обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранені шестеро людей.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей", — йдеться у повідомленні.

Окупанти накрили вогнем місцевих жителів, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, 9 серпня, окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано дев'ять людей, з них одна дитина, ще троє загинуло. Окрім того, ворог обстрілював регіон упродовж всієї доби.

Також у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає.