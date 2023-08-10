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Росіяни з артилерії обстріляли Херсонщину: є поранені

10 серпня 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни з артилерії обстріляли Херсонщину: є поранені
Наслідки обстрілу Херсона 7 серпня. Фот: Telegram/Олександр Прокудін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 10 серпня, російські терористи обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранені шестеро людей. 

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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Обстріл Херсонської області

"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей", — йдеться у повідомленні. 

Окупанти накрили вогнем місцевих жителів, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

скріншот

Нагадаємо, 9 серпня, окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано дев'ять людей, з них одна дитина, ще троє загинуло. Окрім того, ворог обстрілював регіон упродовж всієї доби.

Також у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає. 

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