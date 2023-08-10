Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область: есть ранены

Последствия обстрелов Херсона 7 августа. Фото: Telegram/Александр Прокудин

В четверг, 10 августа, российские террористы обстреляли Белозерку Херсонской области. Ранены шесть человек.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

"Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек", — говорится в сообщении.

Оккупанты накрыли огнем местных жителей, которые в это время получали гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, 9 августа, оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.

Также в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.