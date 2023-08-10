Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область: есть ранены
В четверг, 10 августа, российские террористы обстреляли Белозерку Херсонской области. Ранены шесть человек.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
"Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек", — говорится в сообщении.
Оккупанты накрыли огнем местных жителей, которые в это время получали гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, 9 августа, оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.
Также в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.