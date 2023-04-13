Россияне из "Градов" обстреляли Харьковскую область: известно о трех раненых

Спасатели ликвидируют пожар после российских обстрелов Купянского района. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения трое мужчин.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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"13 апреля в 12:30 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в селе Кучеровка Купянского района, который вызвал вражеский обстрел РСЗО Град", — говорится в сообщении.

К месту вызова были направлены два оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на дороге горел трактор и прицеп.

В ГСЧС рассказали, что в результате российских обстрелов ранены три человека. Мужчин доставили в областную клиническую больницу.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный обстрелом РФ.

Последствия российского обстрела в Купянском районе. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Последствия российского обстрела в Купянском районе. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Последствия российского обстрела в Купянском районе. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, сегодня, 13 апреля, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Они обстреляли город Херсон и село Змеевка Бериславского района.

Также мы писали, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля были обстреляны ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.

Добавим, 12 апреля российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта. Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.