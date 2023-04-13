Россияне из "Градов" обстреляли Харьковскую область: известно о трех раненых
Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения трое мужчин.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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"13 апреля в 12:30 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в селе Кучеровка Купянского района, который вызвал вражеский обстрел РСЗО Град", — говорится в сообщении.
К месту вызова были направлены два оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на дороге горел трактор и прицеп.
В ГСЧС рассказали, что в результате российских обстрелов ранены три человека. Мужчин доставили в областную клиническую больницу.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, вызванный обстрелом РФ.
Напомним, сегодня, 13 апреля, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Они обстреляли город Херсон и село Змеевка Бериславского района.
Также мы писали, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля были обстреляны ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.
Добавим, 12 апреля российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта. Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.