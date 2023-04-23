Гуменюк відреагувала на інформацію про висадку українських військових на лівому березі Херсонщини

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Армія Inform

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про те, що українські військові нібито зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який контролювався окупаційними військами. Вона нагадала, що умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових.

Про це Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

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"Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для наших військових", — наголосила вона.

Військовослужбовиця уточнила, що ця рекомендація стосується усіх, "навіть найкращих студентів Інституту вивчення війни".

Що заявили в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі", — йдеться у звіті.

Зазначають, що кадри також вказують, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини такою, що контролюється Україною.

Нагадаємо, раніше жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомляли про активізацію бойових дій у місті та на околицях. У місті чутно вибухи та стрілянину.

Також повідомлялося, що у Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку".

Також повідомлялося, що у Новій Каховці окупанти вимагають, щоб мешканці першої берегової лінії Дніпра негайно залишили свої будинки. Окупанти також розміщують свою техніку у житлових зонах цих населених пунктів.