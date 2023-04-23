Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Гуменюк відреагувала на інформацію про висадку українських військових на лівому березі Херсонщини arrow

Гуменюк відреагувала на інформацію про висадку українських військових на лівому березі Херсонщини

23 квітня 2023 11:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Гуменюк відреагувала на інформацію про висадку українських військових на лівому березі Херсонщини
Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Армія Inform
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про те, що українські військові нібито зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який контролювався окупаційними військами. Вона нагадала, що умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових. 

Про це Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Що відбувається на Херсонщині

"Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для наших військових", — наголосила вона. 

Військовослужбовиця уточнила, що ця рекомендація стосується усіх, "навіть найкращих студентів Інституту вивчення війни".

Що заявили в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі", — йдеться у звіті.

Зазначають, що кадри також вказують, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини такою, що контролюється Україною.

Нагадаємо, раніше жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомляли про активізацію бойових дій у місті та на околицях. У місті чутно вибухи та стрілянину. 

Також повідомлялося, що у Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку"

Також повідомлялося, що у Новій Каховці окупанти вимагають, щоб мешканці першої берегової лінії Дніпра негайно залишили свої будинки. Окупанти також розміщують свою техніку у житлових зонах цих населених пунктів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB