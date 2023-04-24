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Россияне за сутки выпустили более 400 снарядов по Херсонщине: есть погибшие и раненые

24 апреля 2023 09:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне за сутки выпустили более 400 снарядов по Херсонщине: есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Херсона 23 апреля 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

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Что известно

Как отмечается в сообщении, россияне выпустили по территории Херсонской области 412 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Также сообщается, что Херсон россияне атаковали трижды, выпустив по городу 13 снарядов.

"В минувшие сутки из-за российской агрессии два человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести", — сообщили в Херсонской ОВА.

Напомним, 23 апреля российские оккупанты атаковали город Херсон. Они использовали минометы.

Также недавно на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брид и Белогорка Херсонской области, 30-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который покинули российские военные.

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