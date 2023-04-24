Россияне за сутки выпустили более 400 снарядов по Херсонщине: есть погибшие и раненые
В течение суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.
Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
Что известно
Как отмечается в сообщении, россияне выпустили по территории Херсонской области 412 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.
Также сообщается, что Херсон россияне атаковали трижды, выпустив по городу 13 снарядов.
"В минувшие сутки из-за российской агрессии два человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести", — сообщили в Херсонской ОВА.
Напомним, 23 апреля российские оккупанты атаковали город Херсон. Они использовали минометы.
Также недавно на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брид и Белогорка Херсонской области, 30-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который покинули российские военные.