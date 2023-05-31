У Росії заявили про можливий обстріл Шебекіно

Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні ввечері, 31 травня, у Росії заявили про обстріл міста Шебекіно в Бєлгородській області.

Про це повідомляє єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ.

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Обстріл Шебекіно

Єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій РФ опублікувала у своєму Telegram-каналі інформацію про можливий обстріл міста. Людей закликали перебувати в укриттях.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що станом на 22:49 обстріл міста продовжується.

Нагадаємо, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Також ми писали, що російська сторона вкотре заявляє про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

Додамо, російські ЗМІ опублікували відео, на якому губернатор Бєлгородської області сказав, що потрібно захопити Харків. На його думку, це найкращий спосіб створити спокій для регіону.